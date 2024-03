Palladino e De Rossi | gli ex compagni di corso sanno cambiare | Monza-Roma col dubbio difesa a 3 o a 4

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) “Come sempre capita in queste partite, in queste circostanze, devi preparare più di una partita”. A dirlo è Daniele De, ma senzaè il pensiero anche di Raffaelealla vigilia di, un match che rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni delle due squadre. All’U-Power Stadium alle 18:00 di oggi si sfidano due amici, che hanno molte cose in comune. A partire dal Master Uefa Pro, che li vide diplomarsi insieme dopo unfrequentato insieme ad altri nomi noti della panchina italiana e non solo. Con loro c’erano l’attuale allenatore del Pisa, Alberto Aquilani, e quello del Nizza, Francesco Farioli, insieme ad ex nazionali come Andrea Barzagli, Marco Amelia e Antonio Nocerino (ora sulla panchina del Miami FC).e De ...