Palazzi Aler ai raggi X | Troppi alloggi sfitti e altri occupati da abusivi

(Di sabato 2 marzo 2024) Nonostante la preoccupante carenza dipopolari, o comunque a prezzi calmierati, in città ci sono duepubblici parzialmente. A denunciarlo, a seguito della risposta a una sua interrogazione sulla condizione abitativa nelle case, è il consigliere regionale del Pd Simone Negri, già sindaco di Cesano Boscone. "Dal recente sopralluogo effettuato con i consiglieri locali del Pd e l’operatrice del Sicet - afferma - è emerso un quadro sconcertante. Gli stabili di via Fausto Coppi 1 e via Carini, ai civici 14, 18 e 20, affittati a canone moderato e concordato, di recente costruzione e quindi in buone condizioni e fruibili nell’immediato, sonoquasi per metà (29 appartamenti su 68". Al contrario diversi complessi di servizi abitativi pubblici sono in uno stato di ...