Pagnoncelli gela la sinistra dopo il miracolo sardo | l' ultimo sondaggio

(Di sabato 2 marzo 2024) Lasogna sulla spinta dell'"effetto Sardegna". La vittoria di un soffio di Alessandra Todde alle recenti elezioni regionali politiche galvanizza le opposizioni i cui elettori invocano il campo largo. Ma il sogno sembra destinato a finire presto. A ridimensionare, eufemismo, le aspettative dellain vista delle elezioni europee è l'analisi di Nandoche sabato 2 marzo ha pubblicato il suo consuetosul Corriere della sera. La vittoria sarda è "quasisa", e se "si guarda ai numeri, risulta evidente che il centroha vinto nel voto maggioritario" anche grazie "al voto disgiunto che ha penalizzato Truzzu", ma "ha perso nel voto per i partiti". Alle Europee, ricorda, c'è un sistema di voto proporzionale ...

