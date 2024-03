Pagliarulo Anpi | genocidio parola usata da Tribunale dell' Aja

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "Le parole del presidentedi Milano mi lasciano stupito. Unae parole d'ordine per la grande manifestazione del 9 marzo è 'impediamo il', parole che utilizza ilPenale Internazionale. Dire 'impediamo' poi significa che non c'è ancora unma c'è pericolo che accada". Così il presidente nazionale'associazione dei partigiani, Gianfranco, commenta all'ANSA le dimissioni di Roberto Cenati, presentate perché in disaccordo con l'utilizzo" nei confronti'azione militare di Israele nella Striscia di Gaza.