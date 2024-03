Pagelle Udinese-Salernitana | i voti ai protagonisti del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) I TOP, i FLOP e iaidelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2023/24:TOP: Kamara FLOP: Ebosele(3-5-2): Okoye 6; Ferreira 6.5, Giannetti 6.5, Perez 6.5; Festy 4.5, Lovric 6, Walace 6, Payero 6, Kamara 7; Thauvin 7, Lucca 5.5. All. Cioffi 6. Sostituti: Ehizibue 6, Zemura 6.(4-3-2-1): Ochoa 6.5; Zanoli 5, Manolas 5.5, Pellegrino 5.5, Bradaric 5.5; Coulibaly 5, Maggiore 6.5, Basic 6.5; Candreva 6, Tchaouna 6.5; Weissmann 5. All. Liverani 5. Sostituti: Pasalidis 5, Gomis 5.5, Ikwemesi 5.