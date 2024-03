Pagelle Lazio-Milan | i voti di Tuttosport | “Reijnders quasi due assist”

All’Olimpico andrà in scena il match valido per la 27esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Milan : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai ... (calcionews24)

Pagelle | Sana e Gonzalez tornano a incidere: bene Milani e Bordon: Magro 6,5 - Pochissime le telefonate verso la sua porta. Sicuro nelle uscite, impegno minimo nelle occasioni avversarie. Ingenua l'ammonizione sul doppio vantaggio a 15 minuti dal termine per perdita ...laziopress

Lazio-Milan, in arrivo la stangata per l’arbitro Di Bello: La sua direzione durante la partita tra Lazio e Milan, disputata ieri sera, ha suscitato il malcontento dei vertici tecnici dell'AIA, soprattutto per quanto riguarda la gestione generale del match. Il ...laziopress

Serie A, l’arbitro Di Bello fermato un mese dopo Lazio-Milan: per l’Aia decisioni giuste, gestione disastrosa: Per i vertici arbitrali Marco Di Bello ha fatto bene a non dare il rigore per l’intervento di Maignan ed è anche corretta l’espulsione di Pellegrini: ma è stata «disastrosa» la gestione della partita ...msn