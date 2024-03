Pagelle gigante Aspen | Odermatt arriva da un altro pianeta Vinatzer | che gigantista sei diventato?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)Sabato 2 marzo MARCO, 12: amici di OA Sport, se ieri era 11 oggi certo non si può scendere. I voti sconfinano quando ci sono campioni sconfinanti. Il fenomeno svizzero colpisce ancora, e semplicemente scrive ogni giorni nuovi record. Nove vittorie nei primi nove giganti stagionali, sono 12 in fila (-2 dal record di Stenmark) e 13 in totale nell’annata (record eguagliato, settimana prossima può staccare i suoi compagni d’avventura Stenmark, Hirscher e Maier). Gli ultimi settori disono da studiare, lui sa che se spinge al massimo in quel frangente, vince. Oggi ha tremato, ma ha vinto. Prossima tappa Kranjska Gora. LOIC MEILLARD, 9: nono podio stagionale per lo svizzero, che però non riesce ancora a trovare la seconda vittoria in carriera tra le porte larghe. ...