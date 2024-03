Pagelle F1 | GP Bahrain 2024 | il solito Verstappen | Sainz MVP di giornata | problemi per Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) LEDEL GPMax(Red Bull) 9: magistrale. Comincia come meglio non potrebbe la stagione, disputando un weekend perfetto ed esaltando il potenziale di una RB20 che rischia di uccidere anzitempo anche il Mondiale. Quinto Grand Chelem in carriera, ottava vittoria consecutiva ed un segnale abbastanza inequivocabile lanciato alla concorrenza. Sergio Perez (Red Bull) 8: fa il suo, completando la doppietta del Drink Team con una solida rimonta in gara dalla terza fila in griglia. Se dovesse confermare questo rendimento stabilmente per i prossimi mesi, si guadagnerà il rinnovo di contratto per la prossima stagione. Il sogno mondiale resta però un miraggio, perché la superiorità dia parità di macchina sarà sempre incolmabile sulla lunga ...