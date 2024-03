Otto colpi di cannone | attacco a nave italiana nel Mar Rosso | il retroscena di Tajani

(Di sabato 2 marzo 2024) "C'è stato unal cacciatorpediniere Caio Duilio nel tardo pomeriggio e la nostra Marina ha reagito, abbattendo il drone con 7-8di76": Antoniolo ha detto in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4. "Quindi - ha poi aggiunto il vicepremier nonché ministro degli Esteri - abbiamo respinto un, una violazione del diritto internazionale alla libera navigazione. La Marina militare vigila proprio per garantire il traffico mercantile italiano, quindi a protezione delle navi italiane che attraversano il canale di Suez e il Mar". Dati alla mano, inoltre,ha spiegato come mai quell'area è così importante per il nostro Paese: "Ricordo che il 40% del traffico mercantile italiano passa per quella parte del ...

Il 29 FEBBRAIO GIORNATA MONDIALE. I dati elaborati dal Centro Daccò in base alle esenzioni. Erica Daina: ricerca indispensabile per l’assistenza. (ecodibergamo)

Ricettazione e furto di auto: Otto arresti, tra loro anche minorenni: La mattina di venerdì 1° marzo i carabinieri del comando provinciale di Trento hanno arrestato Otto persone (due albanesi ... il quale sfruttava i permessi premio per mettere a segno i colpi: inoltre, ...bolognatoday

Emesse Otto ordinanze cautelari per furto e ricettazione di automobili: Promotore del giro, un pregiudicato albanese che, durante la sua permanenza in carcere, sfruttava i permessi premio per l'esecuzione dei colpi. Era lui che si occupava del reclutamento dei soggetti ...agi

CARABINIERI – TRENTO * FURTO E RICETTAZIONE AUTO: “ Otto PERSONE ARRESTATE, ACCUSATE DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: Il promotore nonché capomaglia dei reati contestati è stato individuato in un pregiudicato albanese che, durante la sua permanenza in carcere, sfruttava i permessi premio per la perpetrazione dei ...agenziagiornalisticaopinione