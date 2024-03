(Di sabato 2 marzo 2024) Sul posto, in via Giacomo Laurenzani, quartiere Torre Angela, sono arrivate alcune volantipolizia, con gli agenti che hanno prestato assistenza all'anziano e si sono messi subito alla ridei ladri.

Ottantenne cerca di sventare un furto a casa della figlia, il ladro gli sferra un pugno in faccia: cerca di sventare un furto nell'appartamento della figlia e rimedia un pungo sul volto dal ladro. L'uomo, un anziano di 80 anni, è rimasto ferito, ma per fortuna è riuscito ad andare da solo al pronto ...fanpage

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 23 febbraio: Scelti per voi da Silvia Fumarola Anthony Hopkins in un dramma formato famiglia The father Rai 3 - 21.20 Anthony Hopkins è un Ottantenne che confonde i ricordi, passato e presente, diventa irascibile ...msn

Disperso a Santa Brigida, scattano le ricerche: Ottantenne in salvo: ALTA VAL BREMBANA. Vigili del fuoco e Soccorso alpino in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio. L’anziano in difficoltà è stato ritrovato alle 19.ecodibergamo