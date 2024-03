Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 2 all' 8 marzo per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 2 marzo 2024) Torna l'attesissimo appuntamento con leastrologiche dell'diFox pubblicate da DiPiù dal 2 all'8. I giovani del Cancro avranno molte occasioni in ambito lavorativo, mentre per i Pesci ci saranno emozioni importanti. Eccoi consigli delle Stelle per i dodicidello Zodiaco. ARIETE –Venere e Marte continuano un transito intrigante, ma dovrete moderare il vostro eccessivo spirito selettivo. Torna anche una buona complicità nei rapporti di coppia. Nella professione, lunedì potrete mettervi in gioco, saranno favoriti i nuovi progetti. TORO – Il vostro Cielo è nervoso, ci sono dubbi. Qualche problema da risolvere intorno a giovedì. Attenzione ai rapporti con i parenti a metà. In ambito lavorativo, ci saranno dubbi da ...