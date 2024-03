Oroscopo Paolo Fox domenica 3 Marzo 2024 | Pesci ambizioso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 2 marzo 2024) L’diFox per oggi,Ariete Sarà una giornata nella quale dovrete fare molta attenzione perché Saturno è in opposizione, per cui ci vuole davvero poco a farvi perdere la pazienza. Non trascurate comunque i vostri obiettivi e date il massimo sia in amore sia nel lavoro. Solo così potrete ottenere i risultati sperati. Toro Venite da settimane davvero complicate sotto ogni punto di vista, soprattutto in amore. Adesso per fortuna per molti di voi la situazione inizia a migliorare e non poco: potete ritrovare la serenità perduta. Gemelli Nelle prossime ore cercate di mantenere la calma perché in questo periodo soffrite molto lo stress. Avete tanti impegni da portare a termine: cercate allora di darvi delle priorità e non fatevi travolgere dall’ansia. Cancro In questo ...