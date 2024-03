Organico aggiuntivo ATA | specializzazione sostegno | orientamento | assunzioni | decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale

"Bisogna affrontare le urgenze nelle nostre scuole e l’occasione per farlo è il decreto Milleproroghe”: a ricordarlo è oggi Marcello Pacifico, presidente ... (orizzontescuola)

Si è svolto questa mattina il webinar del Ministero dell'istruzione e del merito per fornire alle scuole ulteriori indicazioni, dopo la nota del 28 dicembre, ... (orizzontescuola)

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte comunica che l'Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, ha organizzato, per la ... (orizzontescuola)