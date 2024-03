Orca vs squalo | l’orca solitaria mangia un ottimo squalo bianco

(Di sabato 2 marzo 2024) Un confronto spettacolare traUn video mozzafiato mostra un’mentre affronta e sconfigge un grandein meno di due minuti, lasciando tutti senza fiato. La potenza e l’abilità dell’nell’atto di cacciare L’, notoriamente conosciuta come un predatore acuto e intelligente, dimostra la sua astuzia nel catturare e L'articolo proviene da News Nosh.

Bagnanti sorpresi da quel che vedono in acqua: una vita salvata | VIDEO: Lo squalo Mako – viaggi.nanopress.it Eppure pensate, non è nemmeno il più pericoloso predatore che si può incontrare in mare, perché prima vengono le orche. Lo squalo Mako o anche Ossirina o pinna ...viaggi.nanopress