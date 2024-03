Opere già affidate sul Pnrr. Due milioni di euro al Comune per coprire l'aumento prezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variazione al bilancio di previsione che consiste in un’entrata di quasi 2diper fronteggiaredei materiali e dell’energia elettrica che si è determinato per via di eventi inflazionistici. Un’entrata che deriva dal Foi, il fondo per l’avvio diindifferibili, che copre esclusivamente i maggiori costi per i lavori già affidati al 1° gennaio 2024. Si tratta di un cofinanziamento al, istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze. "Queste risorse saranno propedeutiche alla realizzazione di setteper cui è previsto un incremento del 10% dei costi dei lavori – ha spiegato l’assessore al bilancio Carlo Rampi durante l’esposizione della pratica –. Nel dettaglio entreranno nelle casse dell’ente ...