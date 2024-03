“Open” | annullate le repliche dello spettacolo previste dal 4 al 19 marzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 2 marzo 2024) foto di Laila PozzoROMA – Art Works Production comunica che, per cause tecnico-logistiche indipendenti dalla propria volontà, si trova momentaneamente costretta ad annullare le” di Daniel Ezralowdal 4 al 19. Decisamente una brutta notizia, purtroppo inevitabile. I biglietti per i relativi spettacoli, si legge in una nota, sono rimborsabili al circuito d’acquisto. L'articolo L'Opinionista.