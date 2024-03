Opel Astra | perché sceglierla e perché no? 

TORINO - Opel Astra Sports Tourer è ora completamente elettrica e offre un piacere di guida a zero emissioni anche per i viaggi più lunghi e un'autonomia di ... (motori.tiscali)

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma Astra . La Nuova Opel Astra Electric GS è a ... (motori.tiscali)

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma Astra . La Nuova Opel Astra ... (ildenaro)

Opel Astra Station Wagon 1.4 Turbo 110CV EcoM Sports Innovation del 2018 usata a Arezzo: Opel Eye, Pedaliera collassabile (PRS), Poggiatesta anteriori attivi, Predisposizione ISOFIX sui sedili posteriori esterni, Presa da 12V nel bagagliaio, Presa da 12V nella consolle centrale, ...automoto

Corsa, la compatta di Opel ora è anche ibrida: Su Opel Corsa debutta la tecnologia ibrida a 48 Volt che consente un risparmio di carbuante del 18% e la marcia in elettrico nel traffico cittadino, dotazioni complete e prezzi a partire da 23.900 ...rumors

Nuova Opel Astra Sports Tourer Electric, la monovolume creata per i lunghi viaggi: Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e 270 Newton metri di coppia massima. Opel Astra Sports Tourer Electric si ricarica fino all’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica ...automobili10