Omicidio di Cairate | i segreti di Michele e Douglas uno contro l’altro | mezze verità sulla notte del delitto

(Di sabato 2 marzo 2024) Busto Arsizio (Varese) – Un padre e una madre davanti all’entrata del tribunale, che trovano riparo dalla pioggia e dal freddo sotto la tettoia di un bar, dove di tanto in tanto entrano per stare al caldo e bere un caffè consolati anche dall’affetto del barista. Il tribunale di Busto Arsizio è blindato. L’ordine arrivato dall’alto è di non far entrare nessuno. Tanto meno i familiari degli indiziati. E al padre e alla madre diCaglioni non resta altro da fare che aspettare che si concluda l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Anna Giorgetti, e al pubblico ministero Francesca Parola, che ha coordinato le indagini sull’di Andrea Bossi fin dal rinvenimento del cadavere del 26enne dilo scorso 27 gennaio. Caglioni arriva in Procura intorno alle otto e mezza ed esce, per essere ...