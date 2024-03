Omicidio Casarano | la vittima conosceva il suo killer | un fermo Acquisite le immagini delle telecamere

Casarano, 33enne ucciso in strada in pieno giorno: È stato raggiunto da almeno tre i colpi di pistola il 33enne Antonio Amin Afendi, pregiudicato di origini marocchine residente a Casarano, nel Leccese, dove sabato mattina è stato vittima di un agguat ...trmtv

Antonio Afendi, ucciso il compagno della vedova del boss Potenza: tre colpi di pistola in pieno giorno nel parco dove giocano i bambini: Casarano - Un Omicidio in pieno giorno a Casarano. Verso le 11,15 alcuni sconosciuti hanno sparato e ammazzato Antonio Afendi, 32 anni, pregiudicato. L'Omicidio è avvenuto in piazza Petracca, in un ...corriereadriatico

Agguato in pieno giorno, uomo ucciso in strada da colpi di arma da fuoco: Antonio Amin Afendi, un uomo di 31 anni, è stato brutalmente assassinato in strada, nel cuore del centro di Casarano, provincia di Lecce ... Vito di Emidio. Questo Omicidio si inserisce in un quadro ...thesocialpost