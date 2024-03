Omag-Mt in scalata playoff Missione espugnare Busto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Torna in campo l’Mt San Giovanni, quest’oggi, nell’anticipo del Palaborsani di Castellanza (ore 17) contro la Futura GiovaniArsizio per il campionato di serie A2 femminile. Una gara che si annuncia combattutissima e decisiva nella rincorsa aidella squadra marignanese a un solo punto dal quinto posto, occupato da Cremona, in questa Pool Promozione davvero entusiasmante. Ma le padrone di casa diattualmente occupano il secondo posto in classifica, a soli cinque punti dalla capolista Perugia, e dunque credono ancora nella promozione diretta in A1, riservata proprio alla prima classificata del torneo. Dunque, la partita si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni. Le "Zie" hanno però tenuto un ritmo sostenuto nelle prime cinque giornate del girone di andata della Pool Promozione, ...