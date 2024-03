Oltre l’oratorio Anche il calcio fa miracoli Ci prova Clericus Arretium

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Il nome è, la maglia numero 1 è, ovviamente, quella riservata al vescovo. Capitano spirituale della nuova rappresentativa dia cinque formata interamente da parroci della Diocesi aretina. L’iniziativa, la prima in Italia, promossa dal Centro sportivo italiano territoriale, in collaborazione con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, è stata presentata al Palazzo Vescovile di Arezzo, alla presenza di monsignor Andrea Migliavacca al quale è stata donata la casacca ufficiale. Il vescovo potrebbe scendere in campo per qualche minuto in occasione del debutto ufficiale della squadra dei religiosi fissato per il prossimo 12 aprile quando è in programma un torneo con le rappresentative dei consiglieri comunali di Arezzo, i giornalisti e la polizia. "Ringrazio il Csi aretino per aver promosso questa ...