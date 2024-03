Olimpiadi | la strage dei larici di Cortina per lasciare spazio al bob | le immagini dall’alto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Il 21 di febbraio sono iniziati i lavori di disboscamento del lariceto, a, che lasceràal contestato budello per ledel 2026. Nel video, le riprese dal drone che mostra isecolari abbattuti (il cui numero sarà superiore rispetto a quello annunciato inizialmente). Com’è noto, i tempi per la realizzazione della pista sono strettissimi, motivo per il quale il cantiere dovrà necessariamente procedere a gran velocità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.