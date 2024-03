Olimpiadi | il bosco distrutto per la pista da bob | a Cortina in pochi giorni abbattuta la stessa quantità di alberi degli ultimi 12 anni – Foto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Per fare posto alla nuovada bob “Eugenio Monti” per leinvernali di Milano-2026 è stato abbattuto un numero diequivalente a quelli caduti nell’arco di 12sotto le seghe elettriche nel Comune did’Ampezzo. Lo sconcertante dato, che giustifica le preoccupazioni sul danno ambientale arrecato aldi Ronco, alle pendici delle Tofane, emerge dalle precisazioni fornite da Infrastrutture Milanospa (Simico) dopo le polemiche provocate dal taglio dei larici centenari. La società governativa che deve realizzare le opere olimpiche per il 2026 è uscita allo scoperto per tranquillizzare, invece conferma quanto sia grave l’impoverimento del patrimonio boschivo. L’abbattimento dei larici è cominciato ...