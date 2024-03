Okafor sempre più decisivo nel Milan | con l’Empoli toccherà a lui sostituire Leao

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)o, 2 marzo 2024 – Tra polemiche, tensioni e cartellini rossi il Diavolo è tornato ao con tre punti vitali per portarsi a una lunghezza di distanza dalla Juventus ma la trasferta in casa della Lazio ha lasciato strascichi importanti: nel corso della partita il nervosismo ha preso piede a causa dell’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, che non è riuscito a controllare e anzi ha alimentato la tensione perdendo la lucidità per dirigere. È probabile, quindi, che il fischietto ese sarà fermato almeno per un mese dopo i tre cartellini rossi e le 11 ammonizioni sventolate: tra questi anche i gialli a Florenzi eche, essendo diffidati, saranno costretti a saltare la sfida contro l'Empoli di domenica prossima a San Siro. Prima, però, c’è da preparare l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia ...