Okafor salva il Milan dalla battaglia contro una Lazio che chiudeva con otto

(Di sabato 2 marzo 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Elesquivó este viernes el bache y rescató la victoria en el último suspiro ante el(0-1), al que tumbó gracias a un tanto deen el minuto 87 de un partido accidentado, con muchas interrupciones y poco fútbol en el que los ‘laziali’ jugaron en inferioridad casi toda la segunda mitad tras la expulsión de Pellegrini y que acabaron con 8 jugadores por las postreras rojas directas a Marusic y Guendozi. –> Partido feo en el Olímpico de Roma. Patadas, agresiones y poco fútbol. Una tangana final cerró el duelo y else llevó la batalla. Pudo el combinadoista respirar tras dos jornadas seguidas sin ganar en Serie A y la derrota en Liga Europa ante el Rennes que, aunque ...

PAGELLE Lazio - Milan: Guendouzi col cuore, Pellegrini errore fatale: Il fuorigioco lo salva sull'autodeviazione di Gila. Si deve arrendere quando gliene arrivano tre di fila: la mano non basta sul tentativo di Okafor. MARUSIC 6: Sulla fascia di Leao, l'avversario più ...lalaziosiamonoi

Le pagelle di Lazio-Milan: follia Pellegrini, Okafor segna solo gol pesanti: Succede di tutto nell’anticipo fra biancocelesti e rossoneri, con i padroni di casa che chiudono addirittura in otto uomini. Pioli accorcia ad una sola lunghezza dal secondo posto ma deve ringraziare ...msn

Lazio, Di Bello combina di tutto: vince il Milan dell'antisportivo Pulisic: Pioli inserisce Okafor al posto di Adli, Calabria imbuca per Reijnders, sul cross Okafor non arriva per pochissimo, si salva la Lazio. Grande conclusione di Leao su cui Provedel fa una gran parata, ...lalaziosiamonoi