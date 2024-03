Okafor regala tre punti insperati al Milan | La Lazio chiude in otto e schiuma rabbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Una partita in cui succede ben poco a livello di calcio e spettacolo, ma in cui succede di tutto sul piano emozionale e degli episodi arbitrali. E così, uno 0-0 annunciato peral termine di una partita brutta e confusa, viene trasformato dal solito, al quarto gol da subentrato (nessuno meglio di lui in questa Serie A) in una vittoria fondamentale per il, che così può blindare il posto in Champions per il prossimo anno e in ogni caso mette un solco nei confronti di unache per i tre espulsi e gli episodi controversi, con un nervosismo alle stelle e una rissa al triplice fischio,nei confronti di Di Bello, ma ha pur sempre perso l’ennesimo scontro diretto nelle ultime settimane. Un primo tempo elettrizzante, anche se con ...