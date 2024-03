Occupa e saccheggia le case | poi se la prende col proprietario Arrestato mentre fuggiva a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Pescia (Pistoia), 2 marzo 2024 – Sì è introdotto in modo fraudolento in numerosi appartamenti della città dei fiori, ha commesso danneggiamenti e furti, arrivando a picchiare una persona che l’ha sorpreso in un’abitazione. A mettere fine alle sue imprese ci hanno pensato le indagini degli agenti del commissariato e i carabinieri della stazione di Pescia. È statodalla Polfer l’autore di diverse incursioni negli appartamenti sfitti della città: si tratta di un cittadino nigeriano di 30 anni, regolare in Italia, perché ha ottenuto la protezione internazionale nel 2019, e sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono scattate nell’autunno scorso, in seguito a numerose chiamate da parte dei cittadini residenti nella zona del Duomo. Questi lamentavano l’introduzione abusiva in un appartamento da parte ...