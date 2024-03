Obesità | sovrappeso e sedentarietà | tutti i numeri in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Bologna, 2 marzo 2024 - Torna lunedì 4 marzo la Giornata mondiale dell’. E in tutta l’, che conta oltre 336mila adulti obesi, un ricco calendario di incontri e iniziative per sensibilizzare i cittadini su questa patologia. La Regione in campo contro l’Partendo dal concetto che l’non è una condizione, ma una malattia, nella nostra regione riguarda circa l’11% della popolazione tra i 18 e i 69 anni, a cui si aggiungono 945mila cittadini in, il 32%. Il servizio sanitariono romagnolo scenderà in campo anche per la prevenzione e la cura dei più piccoli, come richiesto anche dall’Oms tra le buone pratiche europee per contrastare l’infantile. I programmi nelle varie città sono disponibili sui ...