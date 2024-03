Nuovo ponte tra Spino e Zelo | Bisogna accorciare i tempi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) "Cominciare quanto prima il raddoppio deldid’Adda. La gara d’appalto venga avviata entro fine primavera". Il consigliere regionale Riccardo Vitari, in sinergia con la deputata leghista Silvana Comaroli e il presidente della Provincia Mirko Signoroni, sta lavorando per iltraBuon Persico. La copertura finanziaria c’è già, l’auspicio è che isi accorcino. "Ci stiamo adoperando affinché sia realizzato inrapidi", dice Silvana Comaroli. "La Provincia ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture l’avvenuta copertura finanziaria da parte della Regione", spiegano i due leghisti. Commenta Mirko Signoroni, presidente della Provincia: "Abbiamo inviato al Mit quanto richiesto e siamo in attesa della data di ...