Nuova vita per il Conservatorio | Riaperte sei aule dell’ala fiati

(Di sabato 2 marzo 2024) Un giorno che è l’inizio di unaprimavera per ildi Fermo, per il ritorno di un’ala dell’edificio che è stata chiusa per otto anni, dopo il terremoto. Ha colto l’occasione dell’imminente concerto per l’otto marzo il direttore Piero Di Egidio, per mostrare le seiche tornano finalmente nella disponibilità del, a partire dal prossimo lunedì: "Significa che 21 docenti su 82, che fino ad oggi sono stati costretti ad una didattica a distanza, parziale o totale, obbligata dalla mancanza di spazi, torneranno in servizio a pieno regime, raggiungendo i 61 già in regolare servizio in presenza. Non ho alcun merito personale nel recupero di questi locali, mi trovo qui a prendere atto del lavoro di chi mi ha preceduto, del presidente Igor ...