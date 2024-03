Notturno Libico | una donna | un uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Non so se a Zanzùr (?anz?r) siano rimaste tracce del «camposanto ebreo-cristiano biancheggiante di lapidi sul colle solatio che domina il mare». Dubito. Ma non posso esserne certo. Ci sono passato, ma non ci ho fatto caso. Si andava a Sabrata e non ho proprio pensato che il quel paesino, che ora non è che un sobborgo di Tripoli, erano state combattute, tra l’8 giugno e il 20 settembre del 1912, due battaglie tra l’esercito italiano e quello ottomano. Eppure furono grandi battaglie che costarono, pur vittoriose, più di mille morti tra i dodicimila fanti, cavalleggeri, artiglieri e áscari impegnati al comando del generale Vittorio Camerana. Forse il settore cristiano di quel cimitero è stato risparmiato, quello ebraico no. Certo esisteva nell’ottobre del 1913, quando a mio nonno Filippo, ufficiale medico aggregato al battaglione alpino “Vestone”, fu concesso qualche giorno di licenza ...