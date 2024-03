Nostradamus e le previsioni terribili per il 2024

(Di sabato 2 marzo 2024) Sarà un anno assurdo secondo il famosissimo esperto di chiaroveggenza: tra Papi, Re e inondazioni, sarà un mondo tutto nuovo, pseudonimo di Michel de Nostredame, è stato un astrologo, uno scrittore e un farmacista francese. Senza dubbio è stato una delle figure più rilevanti nel mondo della chiaroveggenza e tutte le suesono considerate in modo estremamente serio per l’anno in corso. Nel caso del, che è bisestile, ha scritto all’interno dei suoi testi diversi eventi particolari, e senza dubbio molto strani, che potrebbero presto cambiare la vita di molti paesi del mondo. Ilsarà disastroso secondo– Notizie.comNei suoi libri, infatti,ha parlato di moltissimi episodi scioccanti e forse mai visti prima: su tutti, la tendenza ...

