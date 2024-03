Non si può dialogare sul premierato mentre l’aspirante premier forte guida l’assalto al Quirinale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 2 marzo 2024) Come qualche lettore potrebbe avere già avuto occasione di notare, non sono un fervente sostenitore del maggioritario e delle riforme costituzionali con cui da trent’anni in Italia si cerca di «completare la transizione» (qualunque cosa voglia dire una simile espressione, tanto più dopo trent’anni: voi cosa pensereste di un amico che sostenga, per trent’anni filati, di attraversare un periodo di transizione?). Lo sono stato, come tutti, negli anni novanta, poi ho cominciato a pensare che fosse il caso di tirare un bilancio dei costi e dei benefici portati da quell’infatuazione collettiva per il bipolarismo, il modello anglossassone e tutto il resto del repertorio. Ma non è di questo che vorrei parlare. Non è per tornare a discuterne nel merito, infatti, che vorrei rivolgermi oggi ai tanti infaticabili super riformisti impegnati in questi giorni, ancora una volta, a organizzare ...