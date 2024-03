“Non posso contare su Dia” | Liverani se ne accorge adesso e Iervolino ancora no

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI ritardi, le assenze non comunicate, la voglia di andare via comunicata ‘urbi et orbi, la svogliatezza, i rifiuti alla richiesta di dare un mano. C’è tutto questo in una stagione da dimenticare per la Salernitana, ostaggio di Dia e dell’incapacità di una società nella gestione del caso. Il trascinatore dello scorso torneo si è trasformato nel carnefice con la connivenza di una dirigenza che ha praticamente accettato ogni tipo di atteggiamento senza colpo ferire, aspettandolo, credendo in una redenzione di un giocatore troppo sensibile alla sirene estere e a quel salto di qualità che Salerno non gli avrebbe garantito. Irriconoscente Dia, disattentoche si è concentrato troppo nel ‘vendere fumo’ a una piazza appassionata e che riempiel’Arechi con numeri esorbitanti nonostante spettacoli spesso indecorosi. Si ...