Noma Dumezweni si unisce ad Alexander Skarsgård nella serie Murderbot

(Di sabato 2 marzo 2024) La star de La sirenetta,, sarà la protagonista, al fianco di, dellasci-fidi Apple TV.(La sirenetta) sarà la protagonista, al fianco di, dellasci-fidi Apple TV+, prodotta da Chris e Paul Weitz (About a Boy) e Paramount Television Studios.interpreterà Mensah. Oltre a, anche David Dastmalchian fa parte del cast. I fratelli Weitz scrivono, dirigono e producono con il loro marchio Depth of Field. Andrew Miano è anche produttore esecutivo per Depth of Field. David S. Goyer è produttore esecutivo insieme a Keith Levine per Phantom ...

The Friend: Naomi Watts e Bill Murray saranno i protagonisti di questo drama-movie: Il cast è completato da Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd e Noma Dumezweni. Il film è attualmente in produzione a New York ed è prodotto da Scott McGehee e David Siegel tramite la loro compagnia ...voto10

