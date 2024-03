No | non è stato sconfitto il mostro di LockBit

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 2 marzo 2024) Sta succedendo quello che avevamo sospettato: il “” dinon è, è tornato all’azione e minaccia di pubblicare molti dei dati rubati nel corso delle sue ultime attività cyber-criminali. La cosiddetta “Operazione Cronos” – frutto di una collaborazione tra NCA, FBI ed Europol – sembra aver solo limitato la potenza di fuoco di questa gang, rallentando le sue attività. Nel giro di una sola settimana, però, nel dark web è comparso un nuovo sito in cui sono stati pubblicati annunci, rivendicazioni e conti alla rovescia. Dunque, tutto sta tornando come prima. Più o meno.ci ha messo meno di una settimana per tornare Una lettera firmataSupp, nickname riconducibile a uno o più membri del collettivo di hacker, ha annunciato la ripresa delle operazioni. ...