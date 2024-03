No | il patriarcato non abita in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Cara Vittoria, certe statistiche sempre impressionano, non soltanto quando a perire sono le donne. Nel 2024, ad esempio, abbiamo già quasi 200 morti sul lavoro. Ma chissà perché per questi decessi non ci indigniamo, come se crepare mentre stai sgobbando per guadagnarti il pane fosse tutto sommato un rischio accettabile