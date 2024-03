Nizza Monferrato | 50enne ucciso a coltellate in casa Fermata la figlia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)nella sua abitazione. A, nell’Astigiano, Akhyad Sulaev, cinquantenne di origine cecena, è morto dopo essere stato accoltellato. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto in via San Giovanni, l’uomo è statodurante una lite familiare. Nella notte tra venerdì primo marzo e sabato 2 è stataladiciottenne della vittima. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, l’uomo era ancora in vita, ma è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo, a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri di, Canelli e Asti. Sul luogo del delitto è intervenuto il pm della Procura di Alessandria Andrea ...