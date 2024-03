Nizza Monferrato | 19enne accusata di avere ucciso a coltellate il padre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 E’ stata fermata la figliadell’uomovenerdì pomeriggio a, in provincia di Asti. L’accusa è di aversuo, Akhyad Sulaev, 50 anni. Il provvedimento di fermo è scattato dopo le indagini della notte dei carabinieri della compagnia di Canelli, coordinati dalla Procura di Alessandria. Sembra che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite nella casa della famiglia, di origine russa. La. Makka. è in una struttura protetta, dove rimarrà fino all’udienza di convalida. Secondo le indiscrezioni, in casa sarebbero stati presenti anche i fratellini minori della giovane. La famiglia è immigrata in Piemonte alcuni anni fa, proveniente dal Caucaso. La ...