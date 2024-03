Nina Senicar sarà mamma per la seconda volta | l’annuncio in Tv

(Di sabato 2 marzo 2024)è in dolce attesa per ladel marito Jay Ellis. È stata lei stessa a dare l’annunci a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, sottolineando di essere felice all’idea di poter allargare di nuovo la famiglia. “Sono incinta di nuovo – sono state le sue parole – Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Invece staeccoci, non lo posso più nascondere. Sono felice”. Pur essendosi trasferita da tempo negli USA, l’attrice ha mantenuto un grosso legame con il nostro Paese, che lei considera quasi unacasa. “Mi sento molto italiana, nonostante non lo sia. Vivo a Los Angeles da più di 10 anni ormai, la mia prima bambina ha quattro anni e mezzo ma ho una novità vellisima: sono ...

( Nina Senicar racconta perché ha lasciato l'Italia) "L'ho tenuto segreto per voi, sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede, con ... (today)

Nina Senicar a Verissimo ha svelato di essere incinta per la seconda volta. L’attrice ha parlato dei suoi anni in Italia e della voglia di andare in America. ... (superguidatv)

"Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere, quindi ho deciso di dirlo": Nina Senicar lo ha confessa to a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La ... (liberoquotidiano)

Nina Senicar riappare in tv col pancione: "Non posso più nasconderlo", la reazione della Toffanin: Ma Nina Senicar, showgirl popolarissima in Italia fino a un decennio or sono, ha scelto il modo migliore per tornare sotto i riflettori. Questo pomeriggio era infatti ospite di Silvia Toffanin a ...libero

Nina Senicar è incinta, secondo figlio svelato a Verissimo: “Nascerà a luglio”: La carriera di Nina Senicar è stata molto varia. È passata dall’essere una modella a fare il suo esordio come attrice, per poi tentare il percorso da showgirl. Amatissima in Italia, si è di colpo ...dilei

Barbara D'Urso, ritorno in tv con Carramba che sorpresa L'indiscrezione: Barbara D'Urso potrebbe tornare in Rai. Questa volta però, non come ospite in una trasmissione, ma per condurre un programma tutto suo. A meno di un giorno dalla sua intervista a "Domenica In", la con ...msn