Nicolas Higuain | «De Laurentiis si crede più importante del Napoli» Gazzetta

(Di sabato 2 marzo 2024), fratello ed ex agente di Gonzalo, ha rilasciato una lunga intervista alladello Sport in cui ha parlato della sfida di domani sera trae Juventus. Al termine dell’intervista è ritornato a parlare del presidente Dee degli errori che secondo lui ha commesso, confermando che a distanza di tanti anni i rapporti tra i due non sono ancora rasserenati IntervistaUn anno fa il 5-1 delalla Juventus. C’è stato lo scudetto, poi cos’è successo? «È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che sipiùdella stessa società: ...

