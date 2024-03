“Nicolas chi?” Schmit | l’anti-Meloni del Pse | il Carneade con scandaletti del paradiso fiscale…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) “who?”, titolò il mese scorso Politico.ue, il più autorevole quotidiano americano on line di politica con un’edizione europea molto letta. In effetti,sarà mai questodi cui già nel gennaio del 2024 si parlava come possibile candidato del Pse alla presidenza della Commissione europea? Gli esperti di “Politico” si interrogavano sulsocialista e si rispondevano, boh, mah,ssà, ma il Pse già allora rassicurava i giornalisti: “Si farà conoscere…”. Oggi c’è riuscito, gettando fango sul premier italiano. E annunciandola vittoria. E’ un ottimista, con l’aria vagamente socialista.candidato del Pse alla presidenza Ue, con un oco allaOggi che a Roma il Pse lo ha ufficialmente candidato ...