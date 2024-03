Il Petrolio vola sopra gli 80 dollari al barile a New York per la prima volta da novembre . A spingere i prezzi sono i problemi nel Mar Rosso e il freddo che si ... (quotidiano)

Il Petrolio vola sopra gli 80 dollari al barile a New York per la prima volta da novembre . A spingere i prezzi sono i problemi nel Mar Rosso e il freddo che si ... (quotidiano)

Stati Uniti È morta a 102 anni Iris Apfel, l'icona della moda di New York: Nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York, Iris Apfel ha studiato storia dell'arte. Designer d'interni, ha partecipato ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca per nove presidenti, da ...bluewin.ch

New York Times: "Biden e l'improbabile alleata Meloni, uniti per difendere Kiev": "Biden si unisce a un'alleata improbabile per difendere l'Ucraina". E' il titolo dell'articolo che il New York Times dedica all'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano e Giorgia ...adnkronos

Le frasi più famose e ironiche di Iris Apfel: Parlando con il New York Times nel 2015 Apfel aveva raccontato così le origini della sua visione eccentrica ed eclettica della moda e del suo enorme talento visuale: “Penso che essere totalmente ...laprovinciapavese.gelocal