New York perde un' icona della moda e del design | addio a Iris Apfel

Il Petrolio vola sopra gli 80 dollari al barile a New York per la prima volta da novembre . A spingere i prezzi sono i problemi nel Mar Rosso e il freddo che si ... (quotidiano)

Il Petrolio vola sopra gli 80 dollari al barile a New York per la prima volta da novembre . A spingere i prezzi sono i problemi nel Mar Rosso e il freddo che si ... (quotidiano)

Dopo un inizio in sordina la modella e l'attore non si nascondono più. Eccoli insieme per le strade di New York, più affiatati che mai. Il prossimo passo, ... (vanityfair)