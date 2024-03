Netanyahu nega la mattanza | il solito Biden lo salva all’Onu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Prima la strage di 12 palestinesi in attesa degli aiuti umanitari, poi lo scambio di accuse con Hamas e l’immancabile sostegno statunitense cheha posto il veto alla mozione di condanna dellanei confronti di Israele, e infine il tentativo di Benjamindi placare gli animi liberando 50 detenuti palestinesi. Passano le ore ma non le polemiche sull’ultimo eccidio commesso a Gaza che rischia di infuocare ancor di più il Medio Oriente specie alla luce della sconcertante decisione degli Stati Uniti, sempre pronti a chiedere adi evitare inutili massacri civili nella Striscia salvo poi tirarsi indietro quando si deve passare dalle parole ai fatti, che al Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno posto il veto sulla mozione, supportata da tutti e 14 gli altri membri, che condannava Tel Aviv per ...