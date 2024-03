“Nessuno sterminio” Bufera Palestina nell' Anpi | ecco le dimissioni e la polemica

(Di sabato 2 marzo 2024) Roberto Cenati, da 13 anni alla guida dell'provinciale di Milano, questa mattina ha annunciato le suedi fronte all'assemblea dei presidenti di sezione e al comitato provinciale, incon la posizione sullatenuta dall'associazione a livello nazionale. «Non sono d'accordo sulla linea dell'nazionale che il 9 marzo farà una manifestazione nazionale con la Cgil in cui ha inserito anche l'espressione 'impedire il genocidio'. 'Genocidio' è diventato una parola virale, ma va trattato con grande cura», la spiegazione di Cenati all'Adnkronos. «Abbiamo avuto l'attacco barbaro di Hamas che ha massacrato i civili e la reazione d'Israele è stato un bagno di sangue, però l'obiettivo è quello di colpire Hamas, che a sua volta vuole la distruzione di Israele, è contrario alla ...

