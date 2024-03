Neonato portato via dall’ospedale | il piccolo e la madre ancora irreperibili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Pisa, 2 marzo 2024 – Da tre giorni non ci sono notizie delviaSanta Chiara di Pisa. I genitori, seguiti dai servizi sociali, in un primo momento hanno fatto perdere le loro tracce poi, nella serata del 28 febbraio, il padre è stato rintracciato mentre la, secondo fonti investigative, avrebbe lasciato la città probabilmente con il figlio. Lo si apprende da fonti investigative mentre le ricerche proseguono. Sull'episodio indagano i carabinieri che la sera stessa dell’accaduto rintracciarono appunto il padre, che però ha scelto di non collaborare con gli inquirenti. Secondo quanto si è appresoe figlio potrebbero trovarsi, già da ieri, nella provincia di Grosseto. Non è chiaro se la donna, italiana, possa contare sull'appoggio di alcuni complici o si stia ...