Nek e il rinato teatro Carani | a Sassuolo è grande festa

(Di sabato 2 marzo 2024)(Modena), 2 marzo 2024 - Dieci anni di chiusura per alcuni cedimenti, poi l’acquisto e la riqualificazione grazie a una cordata di mecenati locali - cittadini e imprenditori - costituiti in una fondazione e infine la decisione di donare al Comune dil’edificio ristrutturato, un bene culturale di importante valore architettonico, mantenendone la gestione per i prossimi nove anni. La storia del, inaugurato nel 1930 e chiuso dal 2014, ricomincia con il taglio del nastro che ha riunito il sindaco di, Gian Francesco Menani, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, il presidente della Fondazione, Claudio Borelli, e il presidente della Provincia di Modena, Fabio ...