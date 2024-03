“Ne abbiamo parlato…” Poi l’occhiolino e la frase in codice a Greta e Letizia | Perla sgamata al GF

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Grande Fratello, un nuovo caso in queste ore vede coinvolta all'interno della casa. Stavolta ci sono in mezzo anche gli autori del reality, che non hanno gradito certi atteggiamenti della gieffina e vogliono fare chiarezza. Tutto nasce dopo la puntata del 28 febbraio, durante la quale Alfonso Signorini è tornato a chiedere alla ragazza di fare chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti di Mirko. "Amo Mirko ma al momento non posso considerarmi fidanzata". ha ribadito ancora una volta nella puntata serale del Grande Fratello cosa prova nei confronti del suo ex fidanzato. Tra i due c'è stato un riavvicinamento, ma la ragazza di Agri preferisce rimandare ogni decisione definitiva dopo la fine del reality. Adesso vuole vivere il suo percorso in maniera autonoma senza farsi condizionare.