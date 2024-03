NBA | risultati della notte 2 marzo | Giannis Antetokounmpo fa 46 e i Bucks volano | Celtics travolgenti sui Mavericks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Nove partite in una combattutaNBA, nella quale continuano a delinearsi i quadri dei playoff. E, ormai, iniziano anche a essere ufficiali alcuni ingressi nella postseason, mentre stranamente non infuria più di tanto, per il momento, la lotta per entrare nei play-in. Ma andiamo nei dettagli. Ormai già qualificati per giocare la fase successivastagione, i Boston(47-12) fanno festa demolendo i Dallas(34-26) per 138-110 nonostante la tripla doppia di Luka Doncic da 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Tutto il quintettoava in doppia cifra, con Jayson Tatum a quota 32, Jaylen Brown a 25 e Kristaps Porzingis a 24. Vincono anche i Philadelphia 76ers (34-25), che si guadagnano il 121-114 sugli Charlotte Hornets (15-45) in virtù dei 31 e 12 di Tobias Harris e soprattutto ...